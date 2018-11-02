Godoy Cruz - Atletico Tucuman sahaya çıkıyor

Arjantin Premier Lig maçında Godoy Cruz ile Atletico Tucuman, 03 Kasım 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 21:30. Maç öncesi Godoy Cruz 16 puanla 8. sırada, Atletico Tucuman 19 puanla 2. sırada bulunuyor. Ev sahibi Godoy Cruz, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Atletico Tucuman, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 398. İddaa'da Godoy Cruz kazanır 2.10, berabere biter 2.70, Atletico Tucuman kazanır 2.80 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.35, üst 2.15 veriyor.

Godoy Cruz son haftadaki Gimnasia La Plata müsabasında 0-3 yenildi.

Atletico Tucuman, Atletico Tigre karşılaşmaında 0-0 berabere kaldı.

Kendi sahasında 4 galibiyet, 1 mağlubiyet alan Godoy Cruz, 6 gol attı ve 2 gol yedi.

Atletico Tucuman, dış sahada 2 galibiyet, 2 beraberlike sahip. Bu maçlarda Atletico Tucuman 7 kez gol sevinci yaşadı, 4 kez topu ağlarında gördü.

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