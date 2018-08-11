Godoy Cruz - Estudiantes karşılaşma önü

Arjantin Premier Lig heyecanı devam ediyor. Godoy Cruz, 12 Ağustos 2018 Pazar günü Estudiantes takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 19:15. Godoy Cruz son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Estudiantes son 5 mücadelede 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.
İddaa'dan 721 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Godoy Cruz kazanırsa 1.85, beraberlik çıkarsa 2.70, Estudiantes sahadan galip ayrılırsa 3.40 oranını elde edecekler. Alt 1.35, üst 2.15 veriyor. Karşılıklı gol var 1.75, karşılıklı gol yok 1.60 oranını kazandıracak.
Godoy Cruz son hafta oynanan Newells Old Boys maçında 0-2 kazandı.
Estudiantes, Quilmes karşılaşmaında 1-0 kazandı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER