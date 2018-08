Godoy Cruz - Newells Old Boys maçı heyecanı

Arjantin Premier Lig heyecanı devam ediyor. Godoy Cruz, 28 Ağustos 2018 Salı günü Newells Old Boys takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 01:00. Maç öncesi Godoy Cruz 4 puanla 9. sırada, Newells Old Boys 1 puanla 25. sırada bulunuyor. Ev sahibi Godoy Cruz, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Newells Old Boys son 5 mücadelede 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 982 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Godoy Cruz kazanırsa 1.80, beraberlik çıkarsa 2.80, Newells Old Boys sahadan galip ayrılırsa 3.40 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.40, üst oranı 2.05. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.70, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.65.

Godoy Cruz önceki hafta Newells Old Boys mücadelesinde 0-1 yenildi.

Newells Old Boys ise Godoy Cruz maçında 0-1 kazandı.

Godoy Cruz, evinde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 1 gol atıp 0 gol yedi.

Newells Old Boys ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Newells Old Boys, 0 gol atarken 2 gol yedi.

