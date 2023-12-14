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        Haberler Yaşam Gofret'e gelen mamalar sokak hayvanlarına dağıtıldı

        Gofret'e gelen mamalar sokak hayvanlarına dağıtıldı

        Düzce'de 6. yaş günü partiyle kutlanan Gofret isimli köpeğin doğum gününde hediye gelen mamalar, sahibi tarafından sokak hayvanlarına dağıtıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.12.2023 - 12:06 Güncelleme: 14.12.2023 - 12:06
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        Gofret'in mamaları sokak hayvanlarına dağıtıldı
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        Düzce’de geçtiğimiz günlerde Sibel Kabasakal, King Charles cinsi Gofret isimli köpeğinin 6. yaş gününü partiyle kutlamıştı.

        Pasta kesilen ve davetlilerin alkışları eşliğinde yeni yaşına giren Gofret’e hediye gelen mamalar, sahibi Kabasakal tarafından sokak köpeklerine dağıtıldı.

        Millet Bahçesi’ne köpeği Gofret ile giden Kabasakal, hediye mamaları tabaklara koyarak sokak köpeklerini besledi.

        "FARKINDALIK SAĞLAMAK İSTEDİM"

        Seneye çok daha büyük bir doğum günü organizasyonu yapmayı planladığını anlatan Sibel Kabasakal, “Gofretin doğum gününü kutlamıştık ve bu kutlamaya yoğun katılım oldu. Katılımcıların hepsi de hediye olarak mama getirdiler. Biz de o mamaları Gofret ile birlikte sokak hayvanlarına dağıtmaya karar verdik.

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        Hem geziyoruz hem sokak hayvanlarına mamaları dağıtıyoruz. Hem elimizdeki mamalar çıkmış oluyor. Bir farkındalık sağlamak istedim. Çünkü hayvanlarla ilgili çokça üzücü haberler izliyoruz. Biraz da güzel haberlerle insanların karşısına çıkmak istedik. Doğum günü sadece insanlara ait bir şey değil” dedi.

        “YOLDA GEZEMEZ HALE GELDİK”

        Kabasakal, şöyle devam etti:

        “Gofret'i ailemin bir bireyi olarak gördüğüm için bunu sadece hayvanseverler ve evinde hayvan besleyenler anlayabilir. O doğum gününden sonra kötü eleştiriler aldık ama çok da takılmadık. Sanatçılardan destek mesajları aldık. Yolda gezemez hale geldik. Herkes fotoğraf çektiriyor, Gofret ile oynamak istiyorlar. Biraz popüler oldu bu arada. Seneye bütün arkadaşlarımızın ve sokak hayvanlarının da dahil olacağı daha büyük bir organizasyon düşünüyoruz.”

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        #Gofret
        #düzce
        #köpeğe doğum günü partisi
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