Goias - Atletico Goianiense maçı istatistikleri

Brezilya Serie B heyecanı devam ediyor. Goias, 16 Eylül 2018 Pazar günü Atletico Goianiense takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 01:00. 42 puanlı Goias 5. sırada bulunuyor, Atletico Goianiense 43 puana sahip ve 3. sırada. Goias, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Atletico Goianiense, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 535 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Goias kazanırsa 2.00, beraberlik çıkarsa 2.90, Atletico Goianiense sahadan galip ayrılırsa 2.80 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.50, üst oranı 1.85. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.65.

Goias son hafta oynanan Atletico Goianiense maçında 0-0 berabere kaldı.

Atletico Goianiense ise Goias karşılaşmasında 0-0 berabere kaldı.

Goias, evinde 7 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşadı ve 19 gol atıp 15 gol yedi.

Atletico Goianiense, dış sahada 4 galibiyet, 4 beraberlik, 5 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Atletico Goianiense 15 kez gol sevinci yaşadı, 19 kez topu ağlarında gördü.

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