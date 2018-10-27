Goias - Avai maçı heyecanı

Brezilya Serie B heyecanı devam ediyor. Goias, 27 Ekim 2018 Cumartesi günü Avai takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 03:30. Goias 53 puana sahip olarak 3. sırada yer alırken Avai 52 puanda ve 4. sırada. Goias son 2 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ile oynadı. Avai, son 2 maçında 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 223. İddaa'da Goias kazanır 1.95, berabere biter 2.80, Avai kazanır 3.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.45, üst 1.95 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.60.

Goias önceki hafta Avai mücadelesinde 2-0 kazandı.

Avai, Goias karşılaşmaında 2-0 yenildi.

Goias, evinde 8 galibiyet, 4 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşadı ve 23 gol atıp 18 gol yedi.

Avai ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 7 galibiyet, 4 beraberlik, 5 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Avai, 23 gol atarken 16 gol yedi.

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