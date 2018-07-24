Goias - Coritiba rakamlar

Goias ve Coritiba, 25 Temmuz 2018 Çarşamba günü Brezilya Serie B maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 01:15. Goias 24 puana sahip olarak 8. sırada yer alırken Coritiba 24 puanda ve 9. sırada. Ev sahibi Goias, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Coritiba, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 525 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Goias kazanırsa 1.75, beraberlik çıkarsa 2.90, Coritiba sahadan galip ayrılırsa 3.60 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.50, üst oranı 1.85. Karşılıklı gol var 1.55, karşılıklı gol yok 1.65 oranını kazandıracak.

Goias son hafta oynanan Coritiba maçında 1-0 kazandı.

Coritiba ise Goias maçında 1-0 yenildi.

Goias, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 3 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Goias, kendi sahasında 10 gol attı, 12 gol yedi.

Coritiba ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 4 beraberlik, 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Coritiba, 8 gol atarken 14 gol yedi.

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