Goias - Oeste maçı rakamları

Brezilya Serie B maçında Goias ile Oeste, 28 Temmuz 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 22:30. Goias 24 puana sahip olarak 9. sırada yer alırken Oeste 22 puanda ve 12. sırada. Goias, son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Oeste, son 5 maçında 0 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 393. İddaa'da Goias kazanır 1.75, berabere biter 3.00, Oeste kazanır 3.40 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.50, üst oranı 1.85. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.60.

Goias önceki hafta Oeste mücadelesinde 1-1 berabere kaldı.

Oeste ise Goias karşılaşmasında 1-1 berabere kaldı.

Kendi sahasında 3 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet alan Goias, 10 gol attı ve 13 gol yedi.

Oeste, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyet elde etti. Oeste, deplasmanda 9 kez ağları sarsarken, 17 kez topu kendi kalesinde gördü.

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