Goias - Sampaio Correa maçı öncesi rakamlar

Goias ve Sampaio Correa, 06 Kasım 2018 Salı günü Brezilya Serie B maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 01:00. 54 puanlı Goias 4. sırada bulunuyor, Sampaio Correa 32 puana sahip ve 19. sırada. Goias son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Sampaio Correa, geride kalan 5 maçta 5 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 817 kodlu maçı oynayanlar; Goias galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Sampaio Correa galibiyet oranı 0.00.

Goias son haftadaki Sampaio Correa müsabasında 2-1 kazandı.

Sampaio Correa ise Goias karşılaşmasında 2-1 yenildi.

Goias, evinde 8 galibiyet, 4 beraberlik, 5 mağlubiyet yaşadı ve 23 gol atıp 21 gol yedi.

Sampaio Correa, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 3 galibiyet, 4 beraberlik, 10 mağlubiyet elde etti. Sampaio Correa, deplasmanda 11 kez ağları sarsarken, 22 kez topu kendi kalesinde gördü.

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