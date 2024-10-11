Gökben Duman gözaltına alındı

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Gökben Duman'ın yaptığı sosyal medya canlı yayınları sırasında küçük yaşta olduğu belirtilen kız çocuklarına karşı müstehcen hareketlerde bulunduğunu belirledi.

EVİNDE YAKALANDI

Gelen şikayetlerle birlikte Gökben Duman hakkında soruşturma başlatıldı. Sosyal medyada da Duman hakkında tutuklanması için kampanya başlatılırken, canlı yayınladığı anlardan videolar paylaşıldı. Gökben Duman'ın, videoların birinde şehit oğlu olduğunu anlatan bir çocuğa hakaret ettiği görüldü.