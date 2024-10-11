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        Gökben Duman gözaltına alındı

        Eskişehir'de, sosyal medya platformlarında canlı yayın yapan 22 yaşındaki Gökben Duman, 'müstehcenlik' suçlamasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.10.2024 - 19:37 Güncelleme: 11.10.2024 - 19:58
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        Gökben Duman gözaltına alındı
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        Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Gökben Duman'ın yaptığı sosyal medya canlı yayınları sırasında küçük yaşta olduğu belirtilen kız çocuklarına karşı müstehcen hareketlerde bulunduğunu belirledi.

        EVİNDE YAKALANDI

        Gelen şikayetlerle birlikte Gökben Duman hakkında soruşturma başlatıldı. Sosyal medyada da Duman hakkında tutuklanması için kampanya başlatılırken, canlı yayınladığı anlardan videolar paylaşıldı. Gökben Duman'ın, videoların birinde şehit oğlu olduğunu anlatan bir çocuğa hakaret ettiği görüldü.

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        Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla Gökben Duman, evinde yakalanarak gözaltına alındı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü’nde ifadesi alınan Duman, işlemlerinin ardından elleri arkadan kelepçeli olarak adliyeye sevk edildi.

        ÖZÜR YAZISI YAYINLAMIŞ

        Sosyal medyada gelen tepkiler üzerine Gökben Duman'ın gözaltına alınmadan önce hakkındaki iddialara cevap verip, özür dilediği ortaya çıktı.

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