Gökcan Sanlıman'dan dinleyicilere albüm sürprizi: Loş Bir Sokakta! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Ünlü şarkıcı Gökcan Sanlıman, 'Loş Bir Sokakta' isimli dördüncü stüdyo albümünü, müzikseverlerle buluşturmak için geri sayıma başladı. İlk etapta ilk üç şarkının klipleri ile birlikte sırayla yayınlanacağı albüm, üçüncü şarkı ve klipten sonra tüm şarkılarıyla dinleyicilerin beğenisine sunulacak.

Balad ve hareketli sekiz şarkıdan oluşan albümde söz ve müziklerin tamamı Gökcan Sanlıman'a ait iken albümün müzikal prodüktörlüğünü Sanlıman ve Alper Atakan üstleniyor. Aranjmanlarda Gökcan Sanlıman ve Alper Atakan'ın yanı sıra Tolga Görsev, Alexei Tintaru ve Rıza Erekli gibi isimler yer alıyor. Rock müziğin birçok formunu içinde barındıran albüm, yapı itibariyle tek bir ilişkinin evreleri modern ve farklı bakış açıları ile ele alıyor.

Müziğinde kendi yaşanmış hikayelerini günümüzün popüler janralarıyla anlatan Gökcan Sanlıman'ın dördüncü albümü 'Loş Bir Sokakta'nın ilk şarkısı 'Bir Dokun Bin Aşk İşit', tüm dijital platformlarda yerini aldı.

"MÜZİĞİ ALGILAYIŞIM DÜNYANIN RİTMİNE PARALEL OLARAK DEĞİŞİYOR"

Ünlü şarkıcı, yeni albümüyle ilgili duygu ve düşüncelerini şu sözlerle anlattı:

Son albümümün üzerinden beş yıl geçmiş. Şimdi 'Loş Bir Sokakta' ile ilgili düşüncelerimi yazarken hesapladım ve gülümseyerek hayret ettim. Aradan geçen onca zamana neler sığmış... Şimdi durduğum yerden geriye bakınca bu süreçte ne kadar değiştiğimi, ben değiştikçe şarkılarımın evrildiğini, onlar evrildikçe kendimi daha iyi ifade edebildiğimi görüyorum. Müziği algılayışım, dünyanın ritmine paralel olarak sürekli değişiyor. Bazen hikayelere bazen ise sadece notalara takılıyorum.

"ŞARKILARI GERÇEK OLAYLARDAN ESİNLENEREK YAZDIM"

Güncel olmak üzerimde her zaman bir baskı unsuru oluşturdu ama sonunda anladım ki hızlanan tüketim sanatı vasatlaştırırken, bu aceleye son verip zamanı yeniden tanımlamak sanatçılara düşüyor bu çağda. Hal böyle olunca uzun zamandır üzerinde çalıştığım şarkıları titizlikle işleyip bir albüm süsü verebilmem kolay olmadı. Çok içerik eledim mesela, her içimden geleni şarkı zannetmedim. Altı çizilebilecek cümleler aradım ve dürüstlükle söyleyebilirim ki bu albüm için yazdığım bütün şarkıları kendi kalbimle yaşadığım gerçek olaylardan esinlenerek yazdım.

"HER HİKAYE BENİM ARACILIĞIMLA KENDİ KENDİNİ YAZIYOR"

İnce işçiliğe gelince; albümün prodüktörlüğünü üstlenen sevgili dostum Alper Atakan ile sound yelpazesini renkli tutmaya en başından karar vermiştik. Bu duygusal çeşitlilik, bir araya getirdiğimiz sekiz şarkıda gerek anlatım, gerek altyapı olarak dikkat çekecektir. Sözlerde yer yer alay ve melankoli iç içe mesela. Kullandığım melodilerde aynı doğrultuda bazen yırtıcı bazen uysal... Müziği tarif edilebilir bir kavram olarak görmüyorum, yaptığım müziği tarif ederken bu yüzden zorlandım hep. Kafamda çalan melodileri kendi hikayelerime fon müziği yapıyorum aslında. Her hikaye benim aracılığımla kendi kendini yazıyor böylelikle.

"ASLA OLDUM DEMİYORUM!"

Kulağıma hoş gelen tınılıları şarkılarıma katmaya ve kendimi yenilemeye çalışıyorum her zaman. Asla oldum demiyorum! Klasik olanın tozluluğu karşısında modernitenin parlaklığı her zaman daha çok ilgimi çekti. Bir tarafım estetik kaygısı ile kendini yargılarken diğer yandan doğaçlamanın pervasızlığını da keşfetmek çok hoşuma gitti kayıtlarda. Her şarkı hak ettiği özeni gördü. Şarkıları tek tek anlatmama gerek kalmasın diye aslında tek bir hikayenin farklı anektodları gibi yazdım şarkıları. En baladından en hareketlisine uzanan süreç aslında tek bir ilişkinin evreleri ve üstü kapalı söylüyorum bahsi geçen olaylar ve şahıslar gerçek. Günlüğüm gibi bu albüm.

"ŞARKILAR HAYATIMDAN ALINTILADIĞIM CÜMLELERDEN OLUŞUYOR"

Sekiz şarkının sekizi de hayatımdan alıntıladığım cümlelerden oluşuyor. Anlatım dili yer yer sade yer yer alengirli... Bazen günübirlik aşklarımı bazen ise derin duygularımı tasvir ettim çoğu sözde. Çıkış şarkısı 'Bir Dokun Bin Aşk İşit' örneğin... 2016 yazında yaşadığım karşılıksız duygularımın sonucu. O hikayem mutlu bir sona kavuşmamış olsa bile esas kızın umursamazlığı bana bir şarkı yazdırmış oldu. Durumun çaresizliği şarkının ilk cümlesindeki soruyla kendisini özetliyor zaten. 'Kaç baharım var şunun şurasında?' Bu hüzünlü havayı kendimi tek başıma ve melankolik bir akşamüstü dinlemek isteyeceğim tatta besteledim ve prodüktörüm Alper'e de öyle anlattım. Analog duygularla kaydettik bu yüzden. Alışılagelmiş bir balad değil, insanı dans etmeye teşvik eder bir yapısı var. Bazen tek başına dans etmek de iyidir.

Yaylı yazımı, sound’daki karanlık ve analog hissiyat aslında özellikle yarattığımız nostaljik bir dünyanın unsurları. Albümün genelinde de bu titiz tasarım var. Her şarkı kendi özelinde anlatım ve sound olarak bir bütünlük barındırıyor. Sıralamayı dahi bir akışı gözeterek yaptım. Devam edelim mesela; 'Bi T-Shirt Bi Kot'. Hiç hız kesmeden ilk şarkıya sığdıramadığım duygularımı ikinci şarkıya taşırarak devam ediyorum. 'Gidiyorum bugün, beni geçir hüzün.' Yalnızlığımı daha net anlatamazdım herhalde. İlk şarkıdaki çaresiz kahramanın yapabileceği tek şey kalmıştı zaten, 'Bir Dokun Bin Aşk İşit' kendini 'Bi T-Shirt Bi Kot' ile tamamlamış oluyor böylece. Bu şarkının omurgası da akustik ritim gitarlar mesela. İlk yazdığım halinde mevcut olan ve final aranjmana yansıyan yegane unsur. Altyapıdaki akustik yapının sebebi bu. Sadelik.

Ana fikirlerimi her zaman nakarata saklarım, bu şarkı çok güzel bir örnek o açıdan. İlk düşündüğümü son söyler ve kurguyu bir ana fikir etrafında yaparım. Gidiyorsam gidiyorumdur, kal demem örneğin aynı şarkıda. Bu kulakla dinlenilirse bütün şarkılarımın alt metni birbirinden farklı ve tektir. Bu durum algıyı kısa vadede zorlasa da zaman ayırdıkça her şarkım yeni anlamlarda kendini var eder uzun vadede. Diğer albümlerimde de her zaman kalıcılığı gözettim, kolay anlaşılmaktansa.

"ANALOG HER ZAMAN DAHA ÇOK HOŞUMA GİTTİ"

Gündelik sound'lara çok yüz vermedim dolayısıyla analog her zaman daha çok hoşuma gitti. Devam edelim ve 'Gece Yarısı Benim Adım'a gelelim. Başlığı ve sözleriyle şimdiye kadar içimdekini bu kadar iyi ifade edebildiğim nadir şarkılarımdan kendisi. Bardan tek başıma çıktığım gecelerin ki çoğu zaman öyle oluyor bir özeti gibi. Zaten şarkının ilk olarak adı geldi aklıma yine o gecelerden birinde. Eve yalnız dönmenin gururlu yenilmişliği ile çıkan bir söylem. 'Her hikayem yarım' dememin sebebi de bu. Bir şeyler eksik gibi hissederim hayatımda her zaman. Aşktan bahsetmiyorum. Varoluşsal bir eksiklik ve can sıkıntısı bu. Şarkılarımın genelindeki hüznün kaynağı bu eksiklik. Hüznü geçtim bütün şarkıların kaynağı orası. 'Gece Yarısı Benim Adım'a dönersek bu hüzün kendini altyapıya da yansıtıyor. Karanlık tremolo gitarlar, Alper’in yazdığı duygusal yaylı partisyonları ve birçok öğe yaşadığım karamsar duygulara hizmet ediyor. Gevelediğim çoğu masal parıltısını kaybetti hayatı tanıdıkça. Bu şarkı da hayal kırıklığı içeriyor aynı doğrultuda.