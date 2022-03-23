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Gökcan Sanlıman: Dinleyenlere enerjik bir dünya yarattık

Gökcan Sanlıman, 10 yıl içerisinde yayınladığı albüm ve teklilerden seçtiği şarkılarını, "Electroluxe"te elektronik alt yapılarla yeniden dinleyicilerin beğenisine sundu

Gökcan Sanlıman: Dinleyenlere enerjik bir dünya yarattık
"Dinleyenlere enerjik bir dünya yarattık"
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HABERTURK.COM

Diskografisinden seçtiği şarkıları geniş bir sound yelpazesinde yeniden ele alan Gökcan Sanlıman, "Dinleyenlere enerjik ve modern bir dünya yarattık." diyerek, "Electroluxe"ü takdim ediyor.

Söz ve bestesi Gökcan Sanlıman'a ait 10 şarkıdan oluşan albümün yeni düzenlemelerinde Cem Özkan, Hakan Caneroğlu ve Bora Yeter'in imzaları yer alıyor. "Electroluxe" albümünün ilk video klibi ise "Gece Yarısı Benim Adım"ın yeni versiyonuna Ahmetcan Tekin yönetmenliğinde yılın ilk günlerinde Belarus'da çekildi.

Gökcan Sanlıman, Minsk'in farklı noktalarında kamera karşısına geçti. Ekip 5 gün kaldıkları şehirde birbirinden renkli görüntülere
imza attı.

Sanlıman'ın arşiv niteliğindeki albümü "Electroluxe", tüm dijital platformlarda yerini aldı.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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