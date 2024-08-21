Gökçe delice Iğdır'dan Arktik Okyanusu'na uçtu

Takibe alınan deliceyle ilgili verileri aktaran Eryılmaz, "Uydu vericisiyle izlediğimiz önemli yırtıcı türlerinden biri de gökçe delice. 170 gün önce uydu vericisi taktığımız bir birey ve Arktik Okyanusu kıyılarına ulaştı" dedi.

Eryılmaz, delicenin göç yolculuğunda ulaştığı yükseklik ve hız konusunda bilgi vererek, "Ulaştığı maksimum irtifa 2 bin 854 metre olurken, hızı da 77 kilometre oldu. Gökçe delice önemli bir yırtıcı türü, uzun göç rotasında Aras Vadisi'ni de kullanan türlerimizden biri. Uydu verisiyle önemli türleri izleme çalışmalarımız devam etmektedir" diye konuştu.