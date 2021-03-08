Gökçe Kılınçer'den "Zor Yollar Benim" 0:00 / 0:00

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12 şarkılık bir albüm çalışmasına imza atan Gökçe Kılınçer'in yeni albümü, 5 Mart tarihinde 33'lük plak ile birlikte ön siparişe açılacak ve albüm habercisi "Zor Yollar Benim şarkısı" ile daha önce 45'lik olarak yayınlanan "Sev Derim" ve "Neyleyim" şarkılarının yeni miksleri önden yayınladı.

30 Nisan tarihinde ise albümün tamamını dinleyici ile buluşturacak olan başarılı sanatçı, kendine has vokali ve tarzı ile organik kayıtları nostaljik bir havada müzikseverler ile buluşturmaya hazırlanıyor.

Söz ve müzikleri sanatçının kendisine ait olan albümün hem prodüktörlüğünü hem de şarkıların aranjelerini Bobina üstleniyor. Kayıt ve miksleri Hicaz Stüdyosu'nda yapılan albümün mastering çalışması Pete Maher imzası taşıyor.

Gökçe Kılınçer'in albüm ile aynı ismi taşıyan "Zor Yollar Benim" şarkısı 5 Mart'ta dinleyici ile buluştu. Kılınçer'in 12 şarkılık albüm ise 30 Nisan tarihinde tüm dijital platformlarda yerini alacak.