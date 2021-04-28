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Gökçe Kılınçer ile eski yapım şirketi davalık oldu

Gökçe Kılınçer ile şarkıcının eski menajerlik ve yapım şirketi olan Dokuz Sekiz Müzik Şirketi davalık oldu. Kılınçer, eserlerinden elde edilen gelirin kendisine verilmediği iddiasıyla eski şirketine anlaşmadan cayma hakkını kullanmak istedi. Müzik şirketi ise cayma hakkının iptal edilmesi için sanatçıya dava açtı. Mahkeme, dosyayı bilirkişiye göndererek duruşmayı erteledi

Gökçe Kılınçer ile eski yapım şirketi davalık oldu - Magazin haberleri
Eski yapım şirketi ile davalık oldu
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DHA

1. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde görülen duruşmada taraf avukatları hazır bulundu. Gökçe Kılınçer'in avukatı aracılığıyla mahkemeye sunmuş olduğu dilekçede, "Müvekkilim söz yazarı ve bestecisi olmak suretiyle 'Güneşin Kızkardeşi', 'Kalbimde İzi Var', 'Aşk Beni Bulunca', 'O Beni Bilmez' ve 'Bilmece' müzik eserlerinin Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser sahibidir. Eserlerin icraları ve aranjmanları da yine müvekkilim tarafından gerçekleştirilmiştir. Müzik şirketinde sözleşme imzalanmaksızın, albümün çıkarılması için kayıt tescillerinin yapılması gerektiğini belirterek, müvekkilimin iyi niyetinden faydalanmıştır" ifadelerine yer verildi.

"MÜVEKKİLİMİN MENFAATLERİ ZEDELENMİŞTİR"

Dilekçede ayrıca, "Müvekkilim yıllarca hiçbir ücret elde edemediği eserleri halen müzik şirketi gelir elde etmeye devam etmektedir. Müvekkilimin menfaatleri zedelenmiştir. Bizim tarafımızdan cayma hakkının kullanıldığına ilişkin ihtarname gönderilmiş ve akabinde davacı tarafından cayma hakkının reddedilmesi davası açılmıştır" diyerek, cayma hakkının kabul edilmesini talep edildi.

"SANATÇI ESERLERİN TÜM MALİ HAKLARINI DEVRETMİŞTİR"

Dokuz Sekiz Müzik Şirketi ise dava dilekçesinde, "Gökçe Kılınçer ile müvekkilimiz olan şirket anlaşma yapmış ve sanatçı eserlerin tüm mali haklarını şirkete devretmiştir. Daha sonra ise sanatçı müvekkilimize cayma hakkını kullanmak için ihtarname göndermiştir. Bu hakkın kullanılması için gerekli koşullar oluşmamıştır" diyerek, açtıkları cayma hakkının iptal davasının kabul edilmesini, karşı tarafın cayma hakkını kullanması talebinin ise reddedilmesini talep etti.

Duruşma, dosyanın bilirkişiye gönderilerek eksik hususların giderilmesi için ileri bir tarihe ertelendi.

"SANATÇININ GELİRLERİ ŞİRKET TARAFINDAN ALIKONULMUŞTUR"

Duruşma sonrasında yazılı açıklamada bulunan Gökçe Kılınçer'in avukatı Utku Karabayraktar ise şunları söyledi:

Gökçe Kılınçer, söz yazarı ve bestecisi olduğu, aynı zamanda kendi stüdyosunda kayıtlarını tamamladığı ve kendisi tarafından seslendirilen 'Güneşin Kız Kardeşi' albümündeki parçalarına ilişkin hiçbir gelir elde edememektedir. Albümün çıkış aşamasında müzik şirketi Dokuz-Sekiz, albümün plaklarının çıkabilmesi için Kültür Bakanlığı'na verilmesi zorunlu olduğunu belirterek ve sanatçının güvenini suistimal ederek, bir izin yazısı almıştır. Sonrasında dijital platformlardan ve plak satışlarından elde edilen gelirleri dağıtım komisyonunu aldıktan sonra sanatçıya vermesi gerekirken, kendisi toplamıştır. Sanatçının haklarını esaslı surette ihlal ederek gelirlerini alıkoyan müzik şirketine karşı cayma hakkı kullanılmıştır.

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