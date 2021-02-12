Gökçe Kırgız: Sevenlerimin kalplerine dokunmak istedim

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerMüzikGökçe Kırgız: Sevenlerimin kalplerine dokunmak istedim - Magazin haberleri
ABONE OL

Gökçe Kırgız: Sevenlerimin kalplerine dokunmak istedim

Şarkıcı Gökçe Kırgız, yeni şarkısı "İlk Taş"ı müzikseverlerin beğenisine sunuyor. Klibin siyah beyaz çekilen karelerinde; aşkın her hali mutluluk, hüzün ve ayrılıkta güçlü bir kadın çizen Kırgız, "Bu şarkıda uzun yıllar boyunca sevenlerimin kalplerine dokunmak istedim" diyor

Gökçe Kırgız: Sevenlerimin kalplerine dokunmak istedim - Magazin haberleri
HABERTURK.COM

Geçtiğimiz hafta dünyaevine giren Gökçe Kırgız, bir yandan müzik çalışmalarına da devam ediyor. Gökçe Kırgız, kendisi gibi şarkıcı olan eşi Yılmaz Taner ile balayı için Kapadokya'yı seçti.

Ayağının tozu ile İstanbul'a işlerinin başına dönen Kırgız, "Bu zor günlerde düğün de yaparım, kariyer de" diyerek, yeni şarkısı "İlk Taş"ı müzikseverlerin beğenisine sunuyor.

Söz ve müziği Murat Güneş'e ait olan "İlk Taş" isimli şarkının aranjesi ise Celil Yavuz, imzalı. Stüdyoda gerçekleşen klibin yönetmenliğini Halil Güzel üstlendi.

Klibin siyah beyaz çekilen karelerinde; aşkın her hali mutluluk, hüzün ve ayrılıkta güçlü bir kadın çizen Gökçe Kırgız, "Bu şarkıda uzun yıllar boyunca sevenlerimin kalplerine dokunmak istedim" diyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Niran Ünsal annesine vefasını düet ile ödedi - Magazin haberleri
MÜZİKAnnesine vefasını düet ile ödedi
Paulachino, Türkiye'yi tercih etti - Magazin haberleri
MÜZİKİngiliz rapçi, Türkiye'yi tercih etti
Mert Kayıkçıoğlu'ndan "Kaçamam Kaderimsin" - Magazin haberleri
MÜZİKMert Kayıkçıoğlu'ndan "Kaçamam Kaderimsin"
PowerTürk Müzik Ödülleri sahiplerini buldu - Magazin haberleri
MÜZİK"28 yıl sonra bile bu ödül büyük mutluluk"
Demirayak Music'in "Freeze" albümü dünyamızı buz küpü içinde donduruyor - Magazin haberleri
MÜZİKDemirayak Music'ten "Freeze"
Ogün Sanlısoy: İmdadımıza müzik koştu - Magazin haberleri
MÜZİK"İmdadımıza müzik koştu"
Çağrı Kaymak'tan "Sensiz de Severim Seni" - Magazin haberleri
MÜZİKÇağrı Kaymak'dan "Sensiz de Severim Seni"
Güliz Ayla 'Evdekilere Söyle' diyor - Magazin haberleri
MÜZİKGüliz Ayla 'Evdekilere Söyle' diyor
Tuna Kiremitçi dijital dünyada zirvede - Magazin haberleri
MÜZİKTuna Kiremitçi dijital dünyada zirvede
Ömer Güneş'ten "Elimden Bir Şey Gelmedi" - Magazin haberleri
MÜZİKÖmer Güneş'ten "Elimden Bir Şey Gelmedi"