Gökçe Kırgız: Sevenlerimin kalplerine dokunmak istedim

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Geçtiğimiz hafta dünyaevine giren Gökçe Kırgız, bir yandan müzik çalışmalarına da devam ediyor. Gökçe Kırgız, kendisi gibi şarkıcı olan eşi Yılmaz Taner ile balayı için Kapadokya'yı seçti.

Ayağının tozu ile İstanbul'a işlerinin başına dönen Kırgız, "Bu zor günlerde düğün de yaparım, kariyer de" diyerek, yeni şarkısı "İlk Taş"ı müzikseverlerin beğenisine sunuyor.

Söz ve müziği Murat Güneş'e ait olan "İlk Taş" isimli şarkının aranjesi ise Celil Yavuz, imzalı. Stüdyoda gerçekleşen klibin yönetmenliğini Halil Güzel üstlendi.

Klibin siyah beyaz çekilen karelerinde; aşkın her hali mutluluk, hüzün ve ayrılıkta güçlü bir kadın çizen Gökçe Kırgız, "Bu şarkıda uzun yıllar boyunca sevenlerimin kalplerine dokunmak istedim" diyor.