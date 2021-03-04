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2018 yılında yılında çıkardığı "Beyefendi" adlı tekli single'ı ile adından söz ettiren popçu Gökçe Türk'ün yeni tekli çalışması "Bayram", beğeni topladı.

Söz ve müziği Emircan İğrek'e ait çalışmanın müzik direktörlüğünü İsra Gülümser, düzenlemesini de Cenk Erdoğan yaptı. Dijital platformlarda yayınlanan şarkının klibini Onur Kök yönetti.

Sesi, pop müziğin ünlü ismi Sıla'ya benzetilen Gökçe Türk, "Sesim yaratılıştan ötürü Sıla'ya benziyor, herhangi bir taklit durumu söz konusu değil" açıklamasını yaptı.