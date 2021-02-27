Gökçeada'da balık avı faciayla bitti!

DHA

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde, Off Road Türkiye şampiyonlarından Kenan Çarpışantürk'e ait fiber teknenin alabora olmasıyla büyük bir facia yaşandı.

BİRLİKTE BALIK AVINA ÇIKMIŞLARDI

Edinilen bilgilere göre Çarpışantürk dün akşam beraberinde Gökçeada İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Musa Bulut, Gökçeada Trafik Tim Komutanı Kıdemli Başçavuş Fatih Toykuyu, Uzman Erbaşlar Şener Altay ve Mehmet Çelik ile birlikte balık avlamak için denize açıldı.

İKİ KİŞİ YÜZEREK KIYIYA ÇIKTI

DHA'da yer alan habere göre tekne saat 18.37'de Laz Koyu önlerinde alabora oldu. Teknedeki 5 kişiden, uzman erbaşlar Şener Altay ile Mehmet Çelik yaklaşık 1 kilometre yüzerek karaya çıkmayı başardı. Diğerleri ise suda kayboldu.

Off Road Türkiye Şampiyonlarından Kenan Çarpışantürk'ün cansız bedenine ulaşıldı.



ŞAMPİYONUN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

İhbar üzerine bölgeye 1 Sahil Güvenlik Helikopteri, 4 Sahil Güvenlik Botu ve 1 Sahil Güvenlik Dalış Timi, deniz polisi ve jandarma komandolar sevk edildi. Çanakkale Valisi İlhami Aktaş da Sahil Güvenlik Botu ile bölgeye gelerek, arama kurtarma çalışmalarını koordine etti. Bir süre sonra tekne sahibi, Off Road Türkiye Şampiyonlarından Kenan Çarpışantürk'ün cansız bedenine ulaşıldı.

Gökçeada İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Musa Bulut.

KAYIP İKİ KİŞİ ARANIYOR

Kayıp iki kişi, Gökçeada İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Musa Bulut ile Gökçeada Trafik Tim Komutanı Kıdemli Başçavuş Fatih Toykuyu ise sabaha saatlerine kadar arandı. Sahil Güvenlik Botları ile Gökçeadalı balıkçılar, kayıp 2 komutanı bulmak için bugün de denizde arama çalışmalarını sürdürüyor. Jandarma komandolar da karadan sahil şeridini tarayarak, arama faaliyetine katılıyor.

Gökçeada Trafik Tim Komutanı Kıdemli Başçavuş Fatih Toykuyu.

CENAZESİ MORGA KALDIRILDI

Öte yandan, olaydan kısa süre sonra cansız bedenine ulaşılan Off Road Türkiye Şampiyonlarından Kenan Çarpışantürk'ün cenazesi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

TEKNE GÖREMEYİNCE DENİZE ATLADILAR

Önce su almaya başlayan ve ardından ters dönen tekne faciasında, tekneye dolan suyun boşaltılmaya çalışıldığı da öğrenildi. Ters dönen teknenin üzerine çıkarak bir süre bekleyen 5 kişi etrafta yardım alabilecekleri bir tekne göremeyince yüzerek karaya çıkma kararı alarak suya atladı.

OTELİ VARDI, TURİZMCİYDİ

Uzman Çavuşlar Şener Altay ve Mehmet Çelik yüzerek karaya çıkar çıkmaz durumu Sahil Güvenlik ve İlçe Jandarma Komutanlığı'na bildirdi. Cansız bedenine ulaşılan ve Gökçeada'nın sevilen simalarından olan Kenan Çarpışantürk'ün adada oteli olduğu ve turizmle uğraştığı öğrenildi.