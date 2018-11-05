Denizcilik İşletmelerine (TDİ) ait Gökçeada Kuzu Limanı'nın 36 yıl süreli işletme hakkı devri yöntemiyle özelleştirilmesi için ihaleye açıldı. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ihale ilanına göre geçici teminat bedeli 10 milyon TL olarak belirlenen ihaleye 21 Aralık'a kadar teklif verilebilecek.

YABANCI GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLER KATILAMAYACAK



İhaleye gerçek ve tüzel kişiler ile ortak girişim grupları katılabilecek. Yabancı gerçek ve tüzel kişiler katılamayacak.

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