Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi’nde etkili olan poyraz fırtınası nedeniyle, Gökçeada-Kabatepe ve Bozcaada-Geyikli arasındaki bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Buna göre; Bozcaada’dan Geyikli’ye saat 07.15 ve 10.00, Geyikli’den Bozcaada’ya saat 08.00 ve 11.00, Gökçeada’dan Kabatepe’ye saat 07.00 ve Kabatepe’den Gökçeada’ya ise saat 09.00’daki feribot seferleri yapılmayacak.