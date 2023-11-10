İstanbul'da gökdelenin asma katında cansız beden bulundu

Kağıthane'de, 56 katlı AVM'nin asma katında erkek cesedi bulundu. 54'üncü katta bulunan seyir terasından 2 gün önce düştüğü tahmin edilen bir erkeğe ait ceset, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Polis, olayın intihar olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

DHA'nın haberine göre olay, saat 13.00 sıralarında Emniyet Evleri Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi'nde bulunan 56 katlı AVM'de meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 261 metre yüksekliğiyle Türkiye'nin en büyük binası olan AVM çalışanları, binanın arkasında bulunan bölümün asma katındaki cam tavanlardan birinin kırık olduğunu fark etti.

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Asma katı kontrol eden çalışanlar bir erkek cesedi bulunduğunu fark ederek polise haber verdi. Olay yerine gelen polis, cesedin çıkarılması için itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İtfaiye ekipleri, halat yardımıyla cesedi asma kattan çıkardı. İtfaiye merdiveniyle aşağı indirilen cesedin 2 günlük olduğu tespit edildi.