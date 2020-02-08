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HaberlerFutbol

Gökdeniz Bayrakdar, Antalyaspor'a transfer oldu

TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Kocaelispor, futbolcusu Gökdeniz Bayrakdar'ın satışı için Süper Lig temsilcisi Fraport-TAV Antalyaspor'la prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu

Gökdeniz Bayrakdar

Kocaelispor, Gökdeniz Bayrakdar'ın satışı için Antalyaspor'la prensipte anlaştı

Kulübün internet sitesine açıklamada bulunan başkan Hüseyin Üzülmez, "Bu anlaşmaya göre, Gökdeniz Bayrakdar için bonservis bedelinin yanı sıra, sonraki satıştan pay ve sezon başı Antalyaspor hazırlık kampına katıldıktan sonra kiralık gönderilmek istenirse, Kocaelispor'a bedelsiz verilmesi konusunda mutabakata varılmıştır. Sürecin başından beri dediğimiz gibi, öncelikle Kocaelispor'un menfaatini düşünerek hareket ettik. Hem Kocaelispor hem de futbolcumuz Gökdeniz için hayırlı olmasını dileriz." ifadelerini kullandı.

Başkan Üzülmez ayrıca, altyapı oyuncularından Onur Alp Sarman'ın kulüpte kaldığını ve kendisiyle profesyonel sözleşme imzalanacağını sözlerine ekledi.

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