Gökhan Çarmıklı-Bahar Tangır aşkı tam gaz!

Gökhan Çarmıklı-Bahar Tangır çifti, önceki akşam Nişantaşı’nda görüntülendi. Akşam yemeği için bir mekana gelen sevgililer, soruları yanıtsız bırakarak mekana giriş yaptı