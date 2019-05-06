Galatasaray, sahasında Beşiktaş'ı 2-0 yenerek şampiyonluk yolunda çok önemli bir avantaj yakalarken siyah-beyazlı takımda hakem Bülent Yıldırım'a büyük tepki vardı. Aslan'ın attığı ilk golde taç itirazı yapan Beşiktaşlı futbolculardan Gökhan Gönül, hakeme itirazdan dolayı sarı kart görürken tepkisini maç sonunda da sürdürdü. Beyaz TV'nin haberine göre tecrübeli oyuncu, stattan çıkarken karma alanda imzalanmayı bekleyen Galatasaray formalarını gördü ve onları kast ederek "Şunlardan birini hakeme verin" ifadelerini kullandı.