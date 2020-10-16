Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma ve kondisyon hareketleriyle başladı. Futbolcular antrenmanın basına açık olan son bölümünde ise şut antrenmanı gerçekleştirdi.
Fenerbahçe’de sakatlığı bulunan Rodrigues idmana katılamazken, sakatlıkları süren Diego Perotti ve Gökhan Gönül ise takımdan ayrı çalışmalarını sürdürdü.
- Son Dakika
- Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
- Dünya
- Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
- Voleybol
- NBA
- İddaa
- Puan Durumu
- Fikstür
- Canlı Skor
- Yazarlar
- Video
- Magazin
- Kadın
- Sağlık
- Yazarlar
- Yaşam
- Çocuk
- Teknoloji
- Kültür Sanat
- Gastro
- Röportajlar
- Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
- Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
- Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
YORUMLAR