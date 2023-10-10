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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Gökhan İnler UEFA'nın eğitim programına seçildi - Beşiktaş Haberleri

        Gökhan İnler UEFA'nın eğitim programına seçildi

        Beşiktaş'ın 39 yaşındaki futbolcusu Gökhan İnler, Avrupa'dan elit futbolcuların katıldığı UEFA Master of International Players (MIP) eğitim programına seçildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2023 - 17:01 Güncelleme: 10.10.2023 - 17:18
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        Gökhan İnler, UEFA'nın eğitim programına seçildi
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        Beşiktaş'ın 39 yaşındaki futbolcusu Gökhan İnler, Avrupa'dan elit futbolcuların katıldığı UEFA Master of International Players (MIP) eğitim programına seçildi.

        Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Gökhan İnler, 90 kişinin başvurduğu eğitim programına İspanyol teknik adam Rafael Benitez'in referansıyla seçilen 30 isimden biri oldu.

        İnler, MIP eğitim programı kapsamında 2 yıl boyunca Fransa ve İngiltere'de eğitim alacak.

        Gökhan İnler, birçok şampiyonluk elde ettiği kariyerinde Beşiktaş'ın yanı sıra Zürih, Udinese, Napoli, Leicester City, RAMS Başakşehir ve Adana Demirspor'da forma giydi.

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