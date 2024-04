Gökhan Karagöl: Biz çıkıyoruz namusumuzla oynuyoruz

Trendyol Süper Lig’in 33. haftasında Fenerbahçe’yi konuk eden ve sahadan 2-2 beraberlikle ayrılan Sivasspor’da Basın Sözcüsü Gökhan Karagöl, karşılaşmanın ardından stadyum çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"BAŞKANIMIZIN SÖYLEDİĞİ ŞEYLER ORTADA"

Sosyal medyadan takımı eleştirenlere cevap veren Karagöl, “Bizim için her maç aynı derecede önemli. 3 puan bizim için her zaman önemli. Bizim için rakibimizin ismi önemli değil. Bizim çıkıp şerefimizle ve namusumuzla dün bugün ve yarın da oynayacağımızı da her zaman söylüyoruz. Başkanımızın söylediği şeyler ortada, kamuoyu da biliyor. Bu iş sosyal medyada yazmayla, çizmeyle, itibarsızlaştırmayla olmaz. Biz her zaman çıkıyoruz, alnımızın teri ve namusumuzla oynuyoruz” dedi.