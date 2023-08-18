Gökhan Özen'in 6 yıllık gurbetin ardından çocuklarına kavuştu! Kızlarının son halini görenler inanamadı!

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Geçen yaz ülkemizin dertli durumlarından dolayı yayınlamayı planladığımız herşeyi durdurduk. Hatta piyasaya çıkan şarkıları bile klipsiz öylece yarıda bıraktık. Üzüntülerden elimiz gitmedi artık. Sinimiz bozuldu. Neye? Diyen arkadaşlar olursa bir önceki paylaşıma baksın. Orda anlattık. “Ey Türk Gençliği”

Evet sözlerim bu kadar. Bu açıklamaları ve paylaşımı yapmayı, beni aylardır merak eden can kardeşlerime karşı sorumluluk olarak gördüm. Sevgimiz ve aramızdaki bağ benim için çok önemli. Sadece bilin isterim ki beni samimi olarak seven insanları merakta bırakmak gibi bir niyetim yok.

Hayatımı şekillendiriyorum. Sükunet ve huzur içinde. Ben sanırım uzun bir süre daha Los Angeleste kalacağım. Bu süreçte sizler de kendinize iyi bakın. Görseli de bilinçli seçtim. Özendirmek istiyorum genç kardeşlerimi. Boşluğa düşen, kafası sıkılan bozulan herkese tavsiyemdir spor yapsın çok rahatlatıyor. Seven soran özleyen tüm kardeşlerime sevgilerimi ve selamlarımı yolluyorum. ALLAH a emanet."