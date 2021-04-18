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Gökhan Özoğuz kendi şarkısından rahatsız oldu

Önceki akşam Etiler'de objektiflere yansıyan Gökhan Özoğuz, muhabirlerle röportaj yaptığı sırada binadan bir hayranının yüksek sesle kendi şarkısını çalmasından rahatsız oldu. Özoğuz, ardından aracına binerek, müzik sesinden uzak bir yerde röportajına devam etti

Gökhan Özoğuz kendi şarkısından rahatsız oldu - Magazin haberleri
HABERTURK.COM

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; 'Athena' grubunun solisti Gökhan Özoğuz, önceki akşam Etiler'de stüdyodan çıkarken görüntülendi. Gazetecilerle ayaküstü sohbet eden Özoğuz, "Yeni bir albüm çalışmamız var. Hazırlıklarımız devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Gökhan Özoğuz, muhabirlerle röportaj yaptığı sırada binadan bir hayranının yüksek sesle kendi şarkısını çalmasından rahatsız oldu. Hayranının müziğin sesini bir açıp, bir kapatmasından dolayı sinirlenen şarkıcı, aracına binerek, müzik sesinden uzak bir yerde röportajına devam etti.

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