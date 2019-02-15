Son albümünün 3. video klibini kısa bir süre önce sevenleriyle buluşturan Tepe, gece boyunca sahnede en özel aşk şarkılarını seslendirdi.

Gökhan Tepe, Ebru Gündeş’in yeni albümünde yer alan ve albümün çıkış şarkısı 'Aşık'ı da sahnede kendi yorumuyla söyleyerek dinleyicilere sürpriz yaptı.

Sanatçı, Eskişehir'de kendisini izlemeye gelenlerin Sevgililer Günü’nü de kutlayarak herkesin aşkla kalmasını diledi.