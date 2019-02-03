Beşiktaş'ta devre arasında kadro dışı bırakılan isimlerden olan Gökhan Töre, bugün yaptığı bir hareketle Siyah-Beyazlı taraftarların büyük tepkisini çekti. Tecrübeli futbolcu, Fenerbahçe'ye transfer olan Tolgay Arslan'ın bugün yayınladığı açıklamayı sosyal medyadan beğenirken bu duruma taraftarlar tepki gösterdi. Gökhan Töre, daha sonra beğeniyi kaldırdı.