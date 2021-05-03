İlk 10'da yerini aldı

Ünlü sanatçı Gökhan Türkmen, Spotify verilerine göre 2014 yılından bu yana Türkçe Pop dalında tüm zamanların "En Çok Dinlenen Erkek Sanatçıları" arasında ilk 10’da yerini aldı. Listede Türkmen'in dışında Tarkan, Kenan Doğulu, Buray ve Oğuzhan Koç gibi isimler bulunuyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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