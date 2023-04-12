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Göksel ailesini paylaştı: Anneciğim ve babacığım... 52 yıldır beraberler...

Şarkıcı Göksel, anne ve babasıyla birlikte yer aldığı fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. Göksel'in aile fotoğrafı takipçileri tarafından yoğun ilgi gördü

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  • Göksel ailesini paylaştı: Anneciğim ve babacığım... 52 yıldır beraberler...

    51 yaşındaki Göksel, konser öncesi ailesiyle bir araya geldi. Göksel, kuliste aile fotoğrafı çektirdi. Sosyal medya hesabından bu kareyi paylaşan Göksel, "Anneciğim ve babacığım... Elli iki yıldır beraberler, çocuklar gibi eğleniyorlar. Onlara baktıkça tüm zorluklarına rağmen, birlikte yaş almanın emeğine, güzelliğine hayranlık duyuyorum" dedi.
  • Göksel ailesini paylaştı: Anneciğim ve babacığım... 52 yıldır beraberler...

    ÜNLÜLERİN AİLE POZLARI

    Magazin dünyasının isimleri aileleriyle birlikte çektirdikleri fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaşıyor. İşte takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutulan ünlülerin aile pozlarından bazı kesitler...
  • Göksel ailesini paylaştı: Anneciğim ve babacığım... 52 yıldır beraberler...

    Burak Özçivit-Fahriye Evcen ve oğulları Karan
  • Göksel ailesini paylaştı: Anneciğim ve babacığım... 52 yıldır beraberler...

    Gürkan Uygun, eşi Şebnem Uygun ve oğulları Ateş
  • Göksel ailesini paylaştı: Anneciğim ve babacığım... 52 yıldır beraberler...

    Pelin Akil-Anıl Altan ve ikiz kızları Alin ve Lina
  • Göksel ailesini paylaştı: Anneciğim ve babacığım... 52 yıldır beraberler...

    Müge Boz-Caner Erdeniz ve kızları Vina
  • Göksel ailesini paylaştı: Anneciğim ve babacığım... 52 yıldır beraberler...

    Buse Terim-Volkan Bahçekapılı çifti ve kızları Nil ile Naz
  • Göksel ailesini paylaştı: Anneciğim ve babacığım... 52 yıldır beraberler...

    Ümit Erdim ve Seda Erdim ile kızları Ses
  • Göksel ailesini paylaştı: Anneciğim ve babacığım... 52 yıldır beraberler...

    Alişan-Buse Varol çifti ve çocukları Burak ile Eliz
  • Göksel ailesini paylaştı: Anneciğim ve babacığım... 52 yıldır beraberler...

    Ceyda Düvenci-Bülent Şakrak ve çocukları Melisa ile Okan Ali

Göksel

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