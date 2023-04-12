51 yaşındaki Göksel, konser öncesi ailesiyle bir araya geldi. Göksel, kuliste aile fotoğrafı çektirdi. Sosyal medya hesabından bu kareyi paylaşan Göksel, "Anneciğim ve babacığım... Elli iki yıldır beraberler, çocuklar gibi eğleniyorlar. Onlara baktıkça tüm zorluklarına rağmen, birlikte yaş almanın emeğine, güzelliğine hayranlık duyuyorum" dedi.