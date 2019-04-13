Türk pop müziğinin en güçlü kadın yorumcu ve şarkı yazarlarından Göksel, geçtiğimiz akşam Bostancı Gösteri Merkezi'nde izleyicilere görkemli bir performans sundu. Seyircilerin arasından çıkan 6 dansçı eşliğinde başlayan muhteşem gecenin ilk şarkısı, sanatçının müzik listelerinin zirvesinden inmeyen son teklisi 'Bu Da Geçecek' oldu.
Göksel, Bostancı Gösteri Merkezi’ni dolduran binlerce izleyiciyi duygudan duyguya sürükleyerek, hayranlarına baharın tatlı havasını yaşattı.
Göksel, müziğe olan aşkını, "Benim ilk aşkım şarkı söylemekti. Şarkı yazarlığımı sonradan keşfettim ama ilkokul ve ortaokulda şiirler yazıyordum. Her gece şiir yazardı annem. Gece ilham gelirdi, kalkardı ve yazardı. Zannediyorum bu yeteneğimi annemden almışım. Sesimi de babamdan almışım. Orası kesin” sözleriyle anlattı.
Barkovizyona yansıtılan, Metin Erksan’ın yönetmenliğini yaptığı 1965 yapımı Sevmek Zamanı filminden bir kesit ile konserin ikinci yarısına başlayan sanatçı, bu filmden esinlenerek yazdığı Sen Orda Yoksun şarkısını seslendirdi.
Göksel, "Bostancı'da bu gece şahane bir seyirci var. İyi ki varsınız ve iyi ki bu gece yanımdasınız. Bostancı bu gece inlesin, sesimiz Kadıköy’e kadar gitsin. Çok teşekkür ederim" sözleriyle seyircilere teşekkür etti. Konser sonunda seyircilerin yoğun isteği üzerine bis yapan sanatçı, 'Bu Da Geçecek' şarkısını tekrar seslendirdi.
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