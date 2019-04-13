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Göksel, "Bostancı'da bu gece şahane bir seyirci var. İyi ki varsınız ve iyi ki bu gece yanımdasınız. Bostancı bu gece inlesin, sesimiz Kadıköy’e kadar gitsin. Çok teşekkür ederim" sözleriyle seyircilere teşekkür etti. Konser sonunda seyircilerin yoğun isteği üzerine bis yapan sanatçı, 'Bu Da Geçecek' şarkısını tekrar seslendirdi.