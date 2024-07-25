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        Haberler Spor Futbol UEFA Avrupa Konfederasyon Ligi Göksel Gümüşdağ: 3-4 bölgeye transfer yapacağız - Futbol Haberleri

        Göksel Gümüşdağ: 3-4 bölgeye transfer yapacağız

        RAMS Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında 6-1'lik La Fiorita galibiyetinin ardından konuştu. Transfer çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Gümüşdağ, "3-4 bölgeye transfer yapacağız hocanın verdiği rapor doğrultusunda." dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.07.2024 - 23:41 Güncelleme: 26.07.2024 - 00:04
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        Göksel Gümüşdağ'dan transfer mesajı!
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        UEFA Konferans Ligi 2. Ön Eleme turunda La Fiorita'yı 6-1 mağlup eden RAMS Başakşehir'in başkanı Göksel Gümüşdağ, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

        TRANSFER AÇIKLAMASI

        Göksel Gümüşdağ karşılaşma ve transferle ilgili, "1 tane daha atabilseydik Türkiye'nin rekorunu kıracaktık. Başakşehir'in genlerinde Avrupa var. 3-4 bölgeye transfer yapacağız hocanın verdiği rapor doğrultusunda. Bugün Cumhurbaşkanımız'ın maça gelmesinden büyük bir onur duyduk. Başakşehir ailesi olarak teşekkür ediyoruz. Bu maçlar milli maç gibi, 5-6 bin kişi vardı tribünde. Trabzonspor'u da tebrik ediyorum." dedi.

        YENİ TFF'YE TEBRİK

        Göksel Gümüşdağ ayrıca, "Yeni TFF yönetimini tebrik ettik. Doğru şeyler yaptıkları sürece desteklerimizi sunacağız. Hayırlısı olsun." sözlerini sarf etti.

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