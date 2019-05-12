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Göksel Gümüşdağ'dan Galatasaray mesajı!

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Ankaragücü maçının ardından açıklamalarda bulundu. Gümüşdağ, haftaya oynayacakları Galatasaray maçı ile ilgili "Haftaya Türkiye'nin en büyük finali oynanacak. En iyi hakemi, yan hakemleri, VAR hakemlerini koymaları lazım. Bu iş su kaldıracak durumda değil. Türk futboluna büyük bir saygısızlık var" ifadesini kullandı

Başakşehir

Spor Toto Süper Lig’de Medipol Başakşehir evinde Ankaragücü’nü 2-1 mağlup etti. Müsabaka sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Medipol Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, ligin 32. haftasını bitirdiklerini ifade ederek, “32 hafta bu mücadeleyi götürmek, özellikle baktığınızda 100 yıllık camialar büyük çınarların içinde Başakşehir’in gerçekten son 5 yıldır ilk 5'ten çıkmaması, ve son 3 yıldır şampiyonluk kovalayan bir takım olması bizim hocamız ve oyuncular için ayrı bir mutluluk. Ben oyuncuları mücadelelerinden dolayı tebrik ettim. Takımlarda bazen düşüşler yaşanıyor futbolda bunlar var” dedi.

“TEK BİR 90 DAKİKAMIZ VAR”

Galatasaray maçı hakkında konuşan Gümüşdağ, “Artık tek bir 90 dakikamız var. Arena'ya finale gidiyoruz. Dolayısıyla takımımıza çok güveniyorum. Ama saha dışı etkenlere güvenmiyorum. Son 2 hafta gerek hakem hataları gerek VAR'daki hatalar. Beşiktaş, Galatasaray ve Rize maçındaki olaylar gerçekten şaşkınlık verici bir durum. Kelime bulamıyorum kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Başaksehirle ilgili bin bir çirkin ifade kullanıp, bin bir tane söz söyleyip bunları da çıkarın ortaya cevapları verin dediğimizde cevap yok. Allah'ın izniyle bu takım saha içinde kalırsak sahadaki mücadeleyle o kupayı buraya getirir. Onun için buna bütün kalbimle inanıyorum. Buradan TFF’ye MHK’ya çağrıda bulunuyorum. Önümüzdeki hafta Türkiye'nin en büyük finali oynanacak ve bütün hepsinin bu maça odaklanması lazım. En iyi hakemi buraya vermesi lazım. En iyi yan hakemleri vermeleri lazım. VAR en iyi hakemleri koymaları lazım” diye belirtti.

“SAHA DIŞI ETKENLERE GÜVENMİYORUZ”

Hakemlerle ilgili konuşan Göksel Gümüşdağ, “Artık bu iş su kaldıracak durumda değil, Türk futboluna büyük bir saygısızlık var. Bu MHK başkanının heyetinin doğru düzgün insanlar olmadığı anlamına gelmiyor ama şunu görüyoruz ki hakemler bu baskıyı kaldıramıyor. Dolayısıyla mutlaka bu maça herkesin odaklanması lazım. Saha içinde hak eden kimse alıp bu şampiyonluk kupasını götürmelidir. Saha dışı etkenlere güvenemiyoruz. Hakemlerin bir kısmına güvenmekte zorlanıyoruz. Dün hepimiz izledik geçen hafta izledik inanılmaz. Ben sadece hayretle izliyorum. Söz bulamıyorum camiaların çoğu ayağa kalkmış durumda. Bizim bir tane finalimiz var, finali kim alırsa şampiyon o. Saha dışı olaylar neyse baskıysa baskıyı kaldırmayan hakemse neyse bu TFF’nin işi. Hakemlerin doğru hakemlerin atanması MHK’nın işi herkesin buraya odaklanması ve yılın finaline hazırlanması lazım. Benim bütün hassasiyetim bu noktada. Yabancı hakeme baştan beri karşıyım. Bizim bunu yapabilecek kalitede hakemlerimiz var. Israrla bu maçları yönetemeyen, yaşını miladını doldurmuş bu son 2 haftada verilen hakemlerin takipçisi olacağız. Bunların bu şekilde maç yönetmesinin 3-5 haftayla sınırlandırılmasının bir anlamı yok. Çünkü burada gözünün önünde VAR'ı göremeyen kararları netleştiremeyen karar verirken varla çelişki içinde olan hakemlerin maç yönetmesine MHK izin vermemeli. Bu bizim işimiz değil TFF ve MHK’nın işi” şeklinde konuştu.

“VAR DOĞRU BİR PROJE”

Her zaman doğrunun yanında olduğunu belirten Gümüşdağ, “VAR doğru bir proje. Dünya buna yöneldi. VAR’a inanıyoruz ama hakemlerin bir kısmına inanmıyorum. VAR’ı doğru yönetecek hakemlerin atanmasının da birinci derece sorumlusu MHK ve TFF’dir. Önümüzdeki hafta final var. Çağrı yapıyorum herkes bu maça odaklanmalı. Adalet sağlansın. Kim hak ediyorsa kupa ona gidecek. Alanı da alkışlamayı biliriz. Türk futbol ailesi lütfen sakin olsun. Bugün varla ilgili tüm kararlar Avrupa basınında var. Dünkü maç Hollanda basınında haber. Bunları kimse kabul etmiyor. İnanıyorum ki MHK'de kabul etmiyor. O zaman gereken radikal kararları yapmaları lazım bununda takipçisi olacağız. Ben Kulüpler Birliği çağrısıyla ilgili bir teklifi Fikret Orman bana iletmedi. Ama zaten lig bittiğinde TFF, MHK ve Kulüpler Birliği bir arada oturmalı ve bu konuyla ilgili aksiyon almalı. Herkes büyük bir emek veriyor. Kimsenin emeğine saygısızlık yapmamak lazım. Konuşan arkadaşlar boşa konuşuyor. Cevap dediğinizde cevap veremiyorlar. Kimin mağdur olduğunu bütün kamuoyu görüyor. Onun için istediğim tek şey sahadaki mücadele saha içinde kalsın. Saha dışındaki etkenleri minimize edelim. Bunu da TFF ve MHK yapmalı. Aynı zamanda Emre Akbaba kardeşimize geçmiş olsun dileğimi iletiyorum. İnşallah bir an önce sahalara döner” dedi.

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