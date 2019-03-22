Kulübün internet sitesinde yer alan mesajında Gümüşdağ, "Değerli büyüğüm Sayın Özhan Canaydın'ın aramızdan ayrılışının 9. yılında kendisini saygı, sevgi ve minnetle anıyorum. Kulüpler Birliği Vakfı başkanlığı döneminde birlikte çalışmaktan onur duyduğum Sayın Canaydın'ın, sergilemiş olduğu örnek spor adamı kimliğinin yanısıra, birleştirici tavrı ve Türk futboluna vermiş olduğu hizmetler unutulmayacaktır." ifadelerini kullandı.