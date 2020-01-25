Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup olarak zirve yarışında ağır bir yara alan Başakşehir'de başkan Göksel Gümüşdağ sert açıklamalar yaptı. Gümüşdağ, Vedat Muriç'in geçtiğimiz hafta Gaziantep maçında ikinci sarıdan kırmızı kart görüp cezasını kupada çekmesiyle ilgili "8 Ocak'ta TFF'ye, talimatlarla ilgili değişiklik talebimizi ilettik. Kupada kart gören kupada, ligde kart gören ligde cezasını çeksin. Bugün baktığınızda Trabzonspor, Galatasaray, biz, oyuncularımızın kupada gördüğü kartlar nedeniyle ligde oynatamadık. E-posta açılmamış bile. Günü geldiğinde bu sorunu çözeceksiniz. Bütün takımlar bu sorunu yaşıyor. Aldatan oyuncu sahadaydı. Aldatmayan oyuncu sahada değildi. Aldatan cezalandırılmadı. Muriqi çok iyi bir oyuncu ama aldatan bir oyuncu" ifadelerini kullandı.

HABERTÜRK SPOR YAZMIŞTI!

Başakşehir'in TFF'den bu talebini Habertürk Spor 19 Ocak'ta yazmıştı.