Göksel Gümüşdağ, Konyaspor'a transfer olan Aleksic'e plaket takdim etti

Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Konyaspor'un yolunu tutan Danijel Aleksic'e plaket verdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, başkan Gümüşdağ'ın, RAMS Başakşehir'de 5 sezon forma giyen Aleksic ile Şampiyonluk Kupa Meydanı'nda hatıra fotoğrafı çektirdiği ve 33 yaşındaki oyuncuya emekleri dolayısıyla plaket verdiği belirtildi.

Göksel Gümüşdağ, yaptığı açıklamada, Danijel Aleksic'in 5 sezon boyunca saha içinde ve saha dışında karakterini ortaya koyarak mücadele ettiğini vurgulayarak, "Şampiyonluğumuzda, Avrupa kupalarında ve birçok başarımızda kulübümüze vermiş olduğu emekleri için teşekkür ediyor, kariyerinin kalan bölümünde başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.