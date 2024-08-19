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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Rams Başakşehir Göksel Gümüşdağ, Konyaspor'a transfer olan Aleksic'e plaket takdim etti - Rams Başakşehir Haberleri

        Göksel Gümüşdağ, Konyaspor'a transfer olan Aleksic'e plaket takdim etti

        İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Konyaspor'a transfer olan Sırp futbolcu Danijel Aleksic'e plaket takdim etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2024 - 20:15 Güncelleme: 19.08.2024 - 20:15
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        Başakşehir'den Alexsic'e plaket!
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        Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Konyaspor'un yolunu tutan Danijel Aleksic'e plaket verdi.

        Kulüpten yapılan açıklamada, başkan Gümüşdağ'ın, RAMS Başakşehir'de 5 sezon forma giyen Aleksic ile Şampiyonluk Kupa Meydanı'nda hatıra fotoğrafı çektirdiği ve 33 yaşındaki oyuncuya emekleri dolayısıyla plaket verdiği belirtildi.

        Göksel Gümüşdağ, yaptığı açıklamada, Danijel Aleksic'in 5 sezon boyunca saha içinde ve saha dışında karakterini ortaya koyarak mücadele ettiğini vurgulayarak, "Şampiyonluğumuzda, Avrupa kupalarında ve birçok başarımızda kulübümüze vermiş olduğu emekleri için teşekkür ediyor, kariyerinin kalan bölümünde başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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