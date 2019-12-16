UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon ile eşleşen Başakşehir'ın başkanı Göksel Gümüşdağ kurayı değerlendirdi. Gümüşdağ, teknik direktör Okan Buruk ve oyuncuların da kuradan mutlu olduğunu belirterek şunları söyledi:

"KOLAYIMIZ YOK"

"Öncelikle hayırlı olsun. Gerçekten bizim hiç kolayımız yok. Bir önceki grubumuzda gerek Roma, gerek Gladbach vardı. Grupların en zoruydu. Gerek teknik direktörümüz, gerek oyuncu kardeşlerimiz inanılmaz bir mücadele gösterdiler. Türkiye'nin Avrupa'da oynayan tek takımı durumuna geldik. Almanya'da şu anda lider, iki sefer UEFA şampiyonluğu, Bundesliga şampiyonluğu olan Gladbach'ı yendik. O atmosferi yaşadık. Hatta bir esprileri vardı. Bir de onların kötü odaları varmış müzelerinde. O odaya girince 5-0, 6-0, 9-0, 10-0 yenildikleri maçların karelerini koymuşlar. Bizi de buraya koyarsınız demiştik. Gerçekten muhteşem bir sonuç oldu. 55 bin kişinin önünde milli duygularla muhteşem bir zafer elde ettik."

"EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL EDECEĞİZ"

"Tabii baktığınızda Sporting Lizbon, 120 yaşında bir takım. Bütçeleri 200 milyon euro. Gerçekten, kurada belki en zorlarından birini çektik. Çıkıp elimizden geleni yapacağız. Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceğiz. Zor ama biz zoru seviyoruz. Başakşehir zoru sever. Gladbach'ı yenip gelmek başka bir duygu. Biz bunu başardık. Futbol bu. Yol, saat farkı var ama biz buna rağmen iyi bir netice elde edip bu turdan çıkmak istiyoruz."

"YUKARI DOĞRU ÇIKIYORUZ"

"Çıtayı yükselttik. Ben şuna inanıyorum. Takım hangisi olursa olsun, siz iyi olmazsanız her takım zor. 120 yaşında geçmişi, kökü olan bir kulüp. Biz de bu tecrübeyi böyle kulüplerle oynayarak kazanacağız. Biz 6 yaşında bir kulübüz. İnanıyorum ki buradan iyi bir netice alıp bu turdan çıkmak en büyük hedefimiz. Gerçekten çok planlı, kurumsal ve stratejik geliyoruz. Biz 6. sezonumuzdayız ama daha 6. yaşımızı tamamlamadık. Önümüzdeki yıl haziranda 6 yıl olacak. Dolayısıyla, şirket mantığıyla yönetilen ve istikrarlı bir kulüp. Adım adım götürüyoruz. Yukarı doğru çıkıyoruz. 5 sezonda hiç 5. olmadık, hep ilk 4'te olduk ve şampiyonluğu zorladık. Tüm çalışanlar, tüm takım, her unsura sonsuz teşekkür ediyorum."

"OKAN HOCA ÇOK MUTLU"

"Okan Hoca ve takım, kuradan çok mutlu oldu. Zorlu bir rakip bekliyorduk. Frankfurt olabilirdi. İngiltere ekipleri olabilirdi. Bu da zor bir rakip ama buna rağmen bizi bu anlamda birbirimizi zorlayacağımız bir takım çıktı. Sevindim. Hayırlı olsun. Benim aklıma AZ Alkmaar geldi. Ludogorets isteyen arkadaşlar vardı."