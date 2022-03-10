Göksel Gümüşdağ: "Sorularımızı sorduk, cevaplarını bekliyoruz"

Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, bugün yapılan Kulüpler Birliği toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Gümüşdağ şunları söyledi:

"Başakşehir Kulübü olarak hakemler için alınan bu kararı desteklemediğimi belirtiyorum. Federasyona bazı sorularımı ilettim. Zamanlama olarak doğru bir karar değil. Bizler isimleri değil, sistemleri tartışıyoruz. Biz sorularımızı sorduk ve cevaplarını bekliyoruz. MHK'nin sağlam bir yapıya oturması gerekiyor. Bu yapının iyileştirilmesi için bir komisyon kuruldu ve danışman tayin edildi. Danışman raporu çıkmadan böyle bir karar verilmesi mümkün değil. Bu kararın alınması sayesinde artık maçlar dört dörtlük mü yönetilecek? Kalan hakemler içerisinde performansı düşük olanlar yok mu?"