Göksel Gümüşdağ: UEFA delegesine yaptırım olacaktır

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş ile 0-0 berabere kalan Başakşehir'in başkanı Göksel Gümüşdağ, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"UEFA DELEGESİNE YAPTIRIM OLACAKTIR"

Kopenhag taraftarlarının açtığı küfürlü pankart hakkında konuşan Göksel Gümüşdağ "Olayı büyütmek istemedik. Takımın motivasyonu maç içindi. UEFA'ya Asbaşkanımız ile gittik, delegeyi uyardık. Kopenhag taraftarı küfürlü bir koreografi yaptı. Hiçbir şekilde kabul edilemez. Buna rağmen UEFA müsaade etti, Kopenhag da rahatsız olmadı. Öyle bir futbolun içinde olmasını doğru bulmadığımız, hoşumuza gitmeyen bir durum yaşadık.

Maç anında da, maçtan sonra da UEFA Genel Sekreter düzeyinde, yönetici ve Asbaşkan düzeyinde görüşmeler devam etti. Zannediyorum cumartesi günü UEFA'dan bize resmi özür yazısı geldi. UEFA'nın tavrı hoşuma gitti.

PSG maçında, Celtic maçında, dünyada şu an herkesin yüreğini yakan Gazze olayını hatırlatmak istedikleri pankartı UEFA kabul etmiyor. Futbol içinde olmasını istemediğimiz çok kötü küfürlere müsaade ediyorlar. Bu bir çifte standarttır. UEFA yanlış yaptığını gördü. UEFA delegesiyle ilgili yaptırım olacaktır. Kopenhag kulübü de özür dilemeli. Netice onlara güzel bir cevap oldu. Kopenhag da 1 puan önemliydi. Avrupa'da 3 maçımız kaldı, ilk 24'ün içine kalmayı başaracağız." ifadelerini kulandı.

"EN KISA ZAMANDA İYİ NOKTADA OLURUZ"

Takımın durumuyla ilgili açıklama yapan Göksel Gümüşdağ "Çağdaş Hocamızın vazgeçmeyen, pes etmeyen bir yapısı var. Biz de kulübü böyle büyüttük. Yenilgi olabilir ama pes etmek olmaz. Güzel bir maç oldu. Ligde de inşallah en kısa zamanda istediğimiz noktaya geleceğiz." dedi.