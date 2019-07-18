“Hiç Yok” şarkısını çıkardığı günden bu yana müzik listelerinde en çok dinlenen, izlenenler arasında yer alan Göksel, "Albüm öncesi yeni şarkılarımı müzikseverlerle buluşturuyorum" dedi.

"AJDA PEKKAN ŞARKIMI İSTEDİ"

Yasemin Şefik’in, "Bu şarkıyı kendin yazdın, Ozan Çolakoğlu düzenledi. Senin dışında bir de Ajda Pekkan söyleyebilirmiş" yorumu üzerine sanatçı, "Biz stüdyoda çalışırken Ajda Hanım geldi. Şarkıyı dinledi. 'Keşke bana gönderseydin' dedi. O derece çok sevdi. Evet güçlü kadın ve disko formatında..." ifadelerini kullandı.

"KİMSEYİ DÖVMEDİM ANCAK DÖVEMEM SANMASINLAR"

Son zamanlarda formunu boks yaparak koruduğunu ve boksun terapi gibi geldiğini anlatan Göksel, "Açıkçası kimseyi dövmedim ancak bu dövemem anlamına gelmesin" diyerek kahkaha attı.

