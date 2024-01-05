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        Haberler Magazin Göksel, seneler önce ortaya çıkan lise yıllık fotoğrafı hakkında konuştu: Evrime kafa attığım doğrudur - Magazin haberleri

        Göksel: Evrime kafa attığım doğrudur

        Şarkıcı Göksel, ortaya çıkan lise yıllığı fotoğrafı hakkında konuştu: Evrime kafa attığım doğrudur

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.01.2024 - 12:38 Güncelleme: 05.01.2024 - 12:40
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        Göksel, lise döneminde yıllık için çektirdiği fotoğrafı hakkında, 34 yıl sonra ilk kez konuştu.

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        "ERGENLİK ÇAĞINDAYKEN İYİ GÖRÜNMÜYORDUM"

        Göksel, lise yıllığındaki fotoğrafıyla ilgili olarak; "Evrime kafa attığım doğru. O fotoğrafı yayanı bir elime geçirsem... Gerçekten ergenlik çağındayken iyi görünmüyordum. Küçüklüğümde güzelmişim. Hatta ‘dünya güzeli’ diye çağırdıkları bir dönem vardı. Ortaokula başladığım dönemde hakikaten felaket kötü görünmeye başladım. Kilo aldım, gözlükler takıldı" dedi.

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        "KENDİMİ HİÇ BEĞENMİYORDUM"

        Göksel, daha sonra sözlerine şöyle devam etti: Aslanağzı saçlar modaydı o sıralar, bir tuhaf kestirmişim saçlarımı. Kendimi hiç beğenmiyordum, beğenmedikçe daha da kötü görünüyormuşum. İyi de oldu aslında. Çünkü o sıralarda eve kapandım. Müzik dinlemeye, deli gibi şarkı söylemeye başladım. Zor bir dönemdi ama bazı zorlukların bizi daha iyiye götürdüğüne inanıyorum. Ben de onun canlı bir örneğiyim.

        Fotoğraflar: HT, Depo

        #GÖKSEL
        #Yıllık fotoğrafı
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