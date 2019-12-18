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Aralık ayında Gaziantep'ten Balıkesir'e, Anadolu'nun birçok şehrinde konser veren Göksel, 18 Aralık'ta Adana Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde seyircileri ile buluşuyor.

Konser verdiği şehirleri her yönüyle keşfetmeyi seven sanatçı, turnelerin en zor tarafının dayanılmaz yöresel lezzetler olduğunu dile getirdi. Göksel, Hatay konserinden sonra uygulamaya başladığı özel bir rejim programı ile formunu korumaya başladı.

Göksel, yoğun konser programının yanı sıra, bir yandan da ocak ayı ortalarında çıkarmayı planladığı yeni single çalışmalarına son hızla devam ediyor.