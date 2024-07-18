Göksu Gül’ün “Şeftali Rüyası” Trendyol Sanat’ta

Göksu Gül, Trendyol Sanat iş birliğiyle resimlerini ilk kez dijital ortamda kurguladı. Sanatçının Trendyol Sanat’a özel yalnızca 50 adet üretilen 60x60cm boyutlarındaki “Şeftali Rüyası” adlı limitli edisyon eseri, Trendyol üzerinden sanatseverlerle buluşuyor. Eser, sanatçının imzasını taşıyan özel kutularda gönderilecek.

Trendyol Sanat, Türkiye'nin önde gelen sanatçılarının limitli edisyon eserlerini zaman ve mekândan bağımsız olarak sanatseverlerle buluşturmaya devam ediyor. Doğanın büyüleyici güzelliklerini kendine özgü makro tasvirlerle yorumlayan Göksu Gül'ün "Şeftali Rüyası" eseri, Globart iş birliğiyle Trendyol Sanat’ta sanatseverlerle buluşuyor. Limitli edisyon olarak 50 adet üretilen ve yalnızca Trendyol üzerinden satılan “Şeftali Rüyası”, 60x60cm boyutlarında. Göksu Gül’ün imzasını taşıyan eser özel kutularda sanatseverlere gönderilecek.

Doğadan İlham Alan Yaşamsal Motifler Göksu Gül'ün "Şeftali Rüyası" eseri, doğanın sonsuz çeşitliliğini ve bütünlüğünü sanatçının zihnindeki yaşamsal motiflerle buluşturuyor. Geleneksel öğeleri çağdaş ifade biçimleriyle birleştiren sanatçı; Hint, Osmanlı, Çin, Pers ve Orta Asya minyatür sanatlarından ilham alarak geçmişten günümüze bir köprü kuruyor. Alüminyum kompozit üzeri dijital baskı olarak üretilen 60x60 boyutlarındaki "Şeftali Rüyası", sanatçının imzasını taşıyan özel kutularda sahiplerine gönderiliyor. Eser, izleyiciyi doğanın büyüleyici güzelliklerine birlikte şahitlik etmeye davet ediyor.

“Şeftali Rüyası”nı linke tıklayarak keşfedebilirsiniz. Göksu Gül: “Doğa; insanın kendi yaşamı için sahip olduğu, beş duyumuzla algılayabildiğimiz en büyük hazine. Doğanın her bir parçası, büyüleyici birer sanat eseri ve benim resim ve heykellerimle yapmak istediğim de bu eşsiz güzellikleri ve hayranlığımı insanlarla paylaşmak. İşlerimdeki her bir form, doğanın sunduğu zenginliği ve derinliği yansıtmaya çalışıyor.”

Disiplinlerarası Bir Sanatçı Heykel, seramik, mozaik, resim disiplerinde çalışan Gül, sanatsal ifade biçimlerindeki bu çok yönlülüğü, “Yaptığım işe olan heyecanımı korumamı sağlayan en önemli etkenlerden biri.” sözleriyle yorumluyor. Sanatçının işlerinde detaylara verdiği önem ve doğa tutkusu dikkat çekiyor. Doğa, kültürel zenginlikler ve sanat tarihine olan merakı, sanatçının çalışmalarını besliyor. Trendyol Sanat İş Birliğiyle Dijitale İlk Adım Göksu Gül, Trendyol Sanat iş birliğiyle “Şeftali Rüyası” için resimlerini ilk kez dijital ortamda kurguladı. Sanatçı, dijital çalışma deneyimi hakkında şunları söylüyor: "Dijital ortam benim yeni keşfettiğim, sonsuz bir dünya." Boya kullanmak kadar dijital çalışmayı da çok sevdiğini belirten Gül, dijitaldeki olanakları keşfetmekten büyük heyecan duyduğunu ifade ediyor.

Göksu Gül, Trendyol Sanat ile yollarının kesişme hikayesini şu sözlerle özetliyor: “Resimlerimi edisyonlu üretme isteğim hep vardı. Trendyol’un sanat alanındaki girişimlerini ve sanatın daha geniş kitlelere ulaşılabilirliğini desteklediği projeleri bir süredir ilgiyle takip ediyordum. İş birliğimizle hemen çalışmalara başladık. Anadolu’nun her bölgesinde yaşama şansım oldu. Zaman ve mekândan bağımsız olarak Türkiye’nin herhangi bir yerine, özellikle de büyüdüğüm şehirlere eserlerimin ulaşacak olması beni mutlu ediyor. Trendyol Sanat ile yaptığımız iş birliği, bu açıdan benim için çok anlamlı.”

Üretim Sürecine Dair “Şeftali Rüyası”nın üretim sürecinde farklı disiplinleri denediklerini belirten Göksu Gül, “Baskı alabileceğimiz farklı malzemeler denedik ve sonunda hissiyatını en çok beğendiğimiz alüminyum baskıda karar kıldık. Alüminyum üzerinde soğuk renkler kullanmak istemedim, bu yüzden tuvallerimde kullandığım renk paletine göre çok daha sıcak tonlara yer verdim. Doğayı gün batımında resmettiğim “Şeftali Rüyası” ile sonsuz bereketin ve kusursuz dengenin bir temsilini sunmak istedim.” diyor.

Türkiye’nin Önde Gelen Sanatçıları Trendyol Sanat’ta Trendyol Sanat, her ay iş birliği yaptığı farklı bir sanatçının eserini limitli edisyon olmak üzere kısa süreliğine satışa sunuyor. 150’den fazla sanatçının 1000’e yakın eserine ev sahipliği yapan Trendyol Sanat, Ardan Özmenoğlu, Ekrem Yalçındağ, İsmail Acar ve Leo Lunatic’in ardından şimdi de Göksu Gül’ün “Şeftali Rüyası” adlı eserini sanatseverlerle buluşturuyor. Trendyol Sanat, sanatçılara Türkiye’nin dört bir yanına eserlerini ulaştırma imkânı sunarken, sanatseverlerin de yeni sanatçıları keşfedebilmelerine ve eserleri yakından inceleyebilmelerine fırsat tanıyor.

Göksu Gül Kimdir? 1984 yılında Ankara’da doğan Göksu Gül, 2006 yılında Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü'nden mezun oldu. Çizim yeteneğini doğaya olan ilgisiyle birleştirerek kişisel ve grup sergilerinde çalışmalarını sergileyen Gül, sanatında doğanın güzelliklerini vurgulayan yaratıcı felsefesiyle dikkat çekiyor. Yaşamın doğal ritmini ve kusursuz dengesini eserlerinde yansıtan sanatçı, bitkiler ve hayvanları ilham kaynağı olarak kullanıyor. Gül, resim, heykel ve seramik çalışmalarında sanatının evrensel dilini kullanarak izleyiciye yaşamın zenginliklerini keşfetme ve kutlama arzusunu aktarıyor.

Trendyol Sanat Hakkında Trendyol Sanat, sanatçıların eserlerini Türkiye’nin dört bir yanından sanatseverlerle buluşturmak için dijital bir alan açarken, sanatseverlerin de zaman ve mekândan bağımsız olarak sanata ulaşabilmelerini sağlıyor. Sanatçıların resim, baskı, gravür, fotoğraf, heykel, cam, seramik, illüstrasyon ve grafik alanlarında eserlerine ev sahipliği yapan Trendyol Sanat, zaman ve mekân sınırlarını kaldırarak çağdaş sanatı her an ve herkes için ‘ulaşılabilir’ kılıyor. Kolekta ve BASE kurucularının oluşumu artoloji iş birliğinde başlatılan Trendyol Sanat’ta, artoloji ekibi seçkileri dışında Globart, Atölye Etiler ve Mamut Limited üzerinden eser satışları yapılıyor. Contemporary İstanbul’un partneri olan Trendyol, aynı zamanda, geçtiğimiz Aralık ayında düzenlenen ve yeni mezun sanatçıların eserlerini sanatseverlerle buluşturan BASE 2023 sergisinin ana sponsorluğunu; Mayıs’ta gerçekleştirilen Mamut Art Project’in ise eş sponsorluğunu üstlendi. Mamut kapsamında ayrıca TOYART.İST’in “Toykontakt” başlıklı tasarım oyuncak seçkisi Trendyol Sanat desteğiyle sergilendi.