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        Haberler Gündem Güncel Göktürk'teki uzun namlulu silahla gezinen adam hakkında açıklama! Oyuncak... - En son haberler

        Göktürk'te kaydedilen silah görüntüleri hakkında açıklama

        İstanbul Eyüpsultan'daki Göktürk bölgesinde dolaşan kişinin elindeki silahın oyuncak olduğu belirtildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.08.2023 - 16:39
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        Göktürk'teki silah görüntüsü için açıklama
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        Eyüpsultan Göktürk Göleti'nin olduğu bölgede elinde uzun namlulu silahla yürüyen bir kişi çevredekiler tarafından cep telefon kamerasıyla kayıt altına alındı.

        DHA'nın haberine göre o görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerin ardından konuyla ilgili inceleme başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü, şüphelinin olay günü elinde silahla gezerken bölgede görev yapan polis memurları tarafından fark edildiğini, ekiplerin şüpheliyi durdurarak elindeki silahı aldığı ve yaptıkları incelemede silahın oyuncak olduğunu tespit ettiğini belirledi.

        Çocuklarına ait olduğu öğrenilen oyuncak silahı taşıyan şüphelinin aracını da arayan ekipler, herhangi bir olumsuzluğa rastlamayınca şüpheliyle ilgili herhangi bir işlem yapmadı.

        #haberler
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