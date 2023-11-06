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"MANYETİK ALANDA BOZULMALARA NEDEN OLURLAR"

Jeomanyetik fırtınalar, Dünya'nın manyetik alanında dalgalanmalara ve bozulmalara neden olurlar. Bu dalgalanmalar, manyetosferin içindeki elektrik akımlarının değişmesine ve manyetik alanda ani değişikliklere yol açar. Jeomanyetik fırtınalar genellikle güçlü Güneş patlamaları veya Güneşten gelen koronal kütle atımları (CME'ler) ile ilişkilidir.