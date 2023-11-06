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        Haberler Gündem Gökyüzü kırmızıya büründü! Jeomanyetik fırtına nedir ve etkileri nelerdir? İşte Solar Güneş fırtınası etkileri hakkında merak edilenler

        Gökyüzü kırmızıya büründü! Jeomanyetik fırtına nedir, etkileri nelerdir?

        Dünyanın çeşitli ülkelerinde ortaya çıkan kırmızı gökyüzünün nedeni merak konusu oldu. Özellikle sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından Güneş Fırtınası etkileri sorgulanıyor. Güneş'ten yükselen yüklü parçacıkların Dünya'nın manyetik alanıyla etkileşime girmesi sonucu ortaya çıkan bir olay olarak bilinen Jeomanyetik fırtına hakkında merak edilenleri sizlerle paylaştık. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.11.2023 - 10:08 Güncelleme: 06.11.2023 - 10:08
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        Sosyal medyada ortaya çıkan çeşitli kırmızı gökyüzü görüntülerin ardından Solar Fırtınası ilgi uyandırdı. Gökyüzünü kaplayan kırmızı rengin sebebi merak edilirken Jeomanyetik Fırtına'nın nedeni ve etkileri sorgulanıyor. Peki, Jeomanyetik fırtına nedir, etkileri ve zararları nelerdir? İşte Güneş Fırtınası etkileri ve kaynağı hakkında merak edilen bilgiler...

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        JEOMANYETİK FIRTINA NEDİR?

        Jeomanyetik fırtına, Dünya'ya doğru hareket eden bu yüklü parçacıkların Dünya'nın manyetik alanıyla etkileşime girmesi sonucu ortaya çıkar.

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        Dünya'nın manyetik alanı, manyetosfer olarak adlandırılan bir bölgede bulunur. Güneş'ten gelen yüklü parçacıklar, manyetosferin etkisiyle Dünya etrafında yörüngeye girebilir veya manyetik alan çizgilerini takip edebilir.

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        "MANYETİK ALANDA BOZULMALARA NEDEN OLURLAR"

        Jeomanyetik fırtınalar, Dünya'nın manyetik alanında dalgalanmalara ve bozulmalara neden olurlar. Bu dalgalanmalar, manyetosferin içindeki elektrik akımlarının değişmesine ve manyetik alanda ani değişikliklere yol açar. Jeomanyetik fırtınalar genellikle güçlü Güneş patlamaları veya Güneşten gelen koronal kütle atımları (CME'ler) ile ilişkilidir.

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        JEOMANYETİK FIRTINA ETKİLERİ NELERDİR?

        Jeomanyetik fırtınaların etkileri arasında manyetik pusulaların sapması, radyo iletişiminde kesintiler, elektrik şebekelerinde gerilim dalgalanmaları, uyduların çalışmasında sorunlar ve uzay araçlarının elektronik sistemlerine zarar verme potansiyeli bulunur.

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        Bu nedenle, jeomanyetik fırtınaların izlenmesi ve tahmin edilmesi, özellikle uzay hava durumu tahminleri ve altyapı koruma açısından önemlidir.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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