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İşinin keyif verici yanları bulunduğunu söyleyen Ulusoy, "Pilotluğa başlamama sebep olan birçok şey var. Özgürlük, güzel manzaralar, gezmeyi sevmem... Yoğun ve yıpratıcı ama yine de genç kadınlara tavsiye ediyorum. Son zamanlarda kadın pilotların sayısının arttığını görmek beni çok mutlu ediyor. Pilotluğa ilk başladığımda Türkiye'de çok fazla yoktu, şimdi gençler hevesleniyor, bu beni çok mutlu ediyor. " dedi.