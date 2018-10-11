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Göllerin su seviyesinin mevsim şartlarına bağlı değişiklik gösterebileceğini anlatan Doğu, "Van Gölü'ndeki su seviyesi yağışlara ve iklimsel periyotlara göre zaman zaman alçalıp yükseliyor. Su seviyesinin düşmesi en çok göle yatay noktalardaki kıyı şeritlerinde gözlemlenebiliyor. Her yıl yaz sonuna doğru su seviyesi düşebiliyor ancak son yıllara oranla bu yıl biraz daha fazla düşmüş durumda. Ama bu, anormal bir durum değil." dedi.