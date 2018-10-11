Göl çekilince tapulu araziler ile batık tekneler ortaya çıktı
11.10.2018 - 10:37 | Güncelleme: AA
Van Gölü'nde sularının mevsim şartlarına bağlı çekilmesi, Edremit ilçesindeki bazı vatandaşların tapulu arazileri ile iki batık tekneyi ortaya çıkardı
1
1|24
Van Gölü sularının mevsim şartlarına bağlı çekilmesiyle, Edremit ilçesindeki bazı vatandaşların tapulu arazileri ile önceden batmış iki tekne ortaya çıktı.
2
2|24
AA'nın haberine göre Edremit ilçesinde göl suları mevsim şartlarına bağlı yaklaşık 150 metre çekildi. Suların çekilmesi Enginsu Mahallesi'ndeki bazı vatandaşların tapulu arazileri ile önceden batmış iki balıkçı teknesini gün yüzüne çıkardı.
3
3|24
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ali Fuat Doğu, yaptığı açıklamada, göldeki su seviyesinin düşüp yükselmesinin normal bir durum olduğunu söyledi.
4
4|24
Göllerin su seviyesinin mevsim şartlarına bağlı değişiklik gösterebileceğini anlatan Doğu, "Van Gölü'ndeki su seviyesi yağışlara ve iklimsel periyotlara göre zaman zaman alçalıp yükseliyor. Su seviyesinin düşmesi en çok göle yatay noktalardaki kıyı şeritlerinde gözlemlenebiliyor. Her yıl yaz sonuna doğru su seviyesi düşebiliyor ancak son yıllara oranla bu yıl biraz daha fazla düşmüş durumda. Ama bu, anormal bir durum değil." dedi.
5
5|24
Mahalle muhtarı Müslüm Yiğit ise gölün su seviyesinin her yıl belirli dönemlerde azalıp yükseldiğini ifade etti.
6
6|24
Geçen yıllarda bu seviyenin yükselerek bazı evlerin su altında kalması üzerine devletin mahalleliye afet konutu yaptığını ve vatandaşların evlerini daha güvenli noktalara taşımasını sağladığını anlatan Yiğit, bu yıl ise bölgede tam tersi olarak suların çok fazla çekildiğini vurguladı.
7
7|24
"EKTİĞİMİZ TAPULU ARAZİLERİMİZDENDİ"
Yiğit, göl sularının çekilmesiyle önceden sular altında kalan arazilerinin de ortaya çıktığına işaret ederek, şöyle konuştu:
8
8|24
"Bu araziler ektiğimiz tapulu arazilerimizdi. Hepsi yeniden ortaya çıktı. Mahallemizde birçok vatandaşımız balıkçılık yapıyordu ve 10 teknemiz vardı. Göldeki bu gelgitler nedeniyle kimse balıkçılık yapamadı. Bazı tekne ve kayıklarımız suların çekilmesiyle karaya oturdu. Bu tekne ve kayıklar su altında çürürken, çekilme sonrası yeniden ortaya çıktı."
9
9|24
"Tapulu arazilerimizin ortaya çıkması bizi her ne kadar mutlu etse de geçmiş yıllarda yuva yapan başta flamingolar olmak üzere birçok göçmen kuş, bu yıl su seviyesinin düşmesi nedeniyle bölgeye gelemedi. Bu durum bizi üzdü."
10
10|24
Mahalle sakinlerinden Veteriner Hekim İsa Yiğit de aile fertlerinin de daha önce kıyılarda balıkçılık yaptığını, ancak suların çekilmesiyle teknelerinin karaya oturduğunu dile getirdi.
11
11|24
Bu yıl göl sularının ciddi oranda çekildiğine işaret eden Yiğit, "Normalde kıyılarımız 'kuş cenneti' olarak bilinirdi ancak bu sene hiç kuş gelmedi. Bu da gerçekten bizi üzdü. Bazı kuşlar ise telef oldu." dedi.
12
12|24
Eski balıkçılardan Bahri Ateş de su seviyesinin sürekli değişmesi nedeniyle artık mesleğini yapamadığını ve teknesini satmak zorunda kaldığını anlattı.
13
13|24
Ateş, "Aslında en büyük eksikliğimiz mahallemizde bir limanının bulunmamasıydı. Ama artık istesek de balıkçılık yapamayız. Çünkü herkes farklı mesleklere yöneldi. Uzun yıllardır bu kadar çekilmeye şahit olmamıştık." diye konuştu.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam
ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz.
Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.